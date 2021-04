SIRMIONE - Ha parcheggiato la sua Ferrari 812 Gts vicino alla spiaggia di Brema a Sirmione, lasciandola in folle. Peccato che ci fosse una leggera pendenza e la supercar ha iniziato a muoversi. Il proprietario era a bordo e non è riuscito a fermare la sua Ferrari. La foto ha fatto il giro delle pagine Facebook dedicate al Garda, suscitando ovviamente molte ilarità. Al proprietario non è rimasto che chiamare il carro attrezzi.