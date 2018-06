Allerta febbre del Nilo in Veneto. Piano anti-virus e disinfestazioni

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A dieci anni dalla sua comparsa in Veneto, la febbre West Nile torna a fare paura. Nel giro di un paio di settimane è stata rilevata la prima positività al virus (nel Veronese, ma poi anche nel Trevigiano e nel Veneziano) ed è stato accertato il primo caso di sindrome neuro-invasiva causata dallo stesso agente patogeno (in Polesine) per questa stagione. Ma la Regione si è già mossa per rispondere all'allarme, attivando dall'inizio di questo mese il sistema di sorveglianza delle malattie trasmesse da...