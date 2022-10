Verona. Falco si incastra tra i rami di una magnolia, salvato dai vigili del fuoco

VERONA - Alle 12.05 di oggi, 23 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona in via Manzoni per soccorrere un falco di Harris. Il rapace, sfuggito al suo proprietario, durante il volo è finito tra i rami di una magnolia a circa 8 metri d'altezza rimanendovi incastrato.

Giunti da Verona con 2 mezzi tra cui un autoscala e 7 uomini, i vigili del fuoco hanno posizionato l'autoscala per raggiungere e liberare il falco incastrato tra i rami. Recuperato il rapace è stato affidato al suo legittimo proprietario.