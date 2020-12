Covid, festa in casa con 11 amici. I vicini chiamano i carabinieri e scatta la multa di 5.280 euro

​Covid, festa in una casa di Verona ieri sera, con cena e balli con 11 invitati. I vicini hanno chiamato i carabinieri ed è scattata per i commensali la multa di 5.280 euro. Il blitz dei militari dell'Arma è scattato in un'abitazione a Verona dove era in corso una festa a cui partecipano, tra balli e libagione, 11 persone tutte poi multate per un importo complessivo di 5.280 euro.

La telefonata

I militari erano stati chiamati poco prima di mezzanotte da alcuni cittadini infastiditi per la musica alta che proveniva dalla casa. Al loro intervento, i carabinieri hanno sorpreso 11 persone che stavano mangiando e danzando: è stata quindi fatta spegnere la musica, identificati e contravvenzionati gli undici partecipanti e dato fine alla festa.

