Lo chef prepara i pasti per medici e infermieri, il plauso di Zaia

VERONA - Jacopo Natale, chef dello Yard restaurant di Verona, ha messo in piedi una straordinaria iniziativa solidale rilanciata anche dal governatore Luca Zaia: preparare gratis cibo da consegnare ai medici che stanno lavorando senza sosta negli ospedali della zona, rendendone possibile l'ordinazione direttamente al sito del ristorante.



« Questa è solo una delle iniziative che a centinaia si stanno moltiplicando in Veneto per sostenere chi lotta in corsia a fianco dei malati di #coronavirus, fronteggiando l'emergenza senza risparmiarsi » ha commentato Zaia .