Lo fermano per un controllo e scoprono che doveva stare in carcere per aver intascato i soldi del condominio

VERONA - I carabinieri di Verona hanno arrestato un uomo di 59anni che si era appropriato dei soldi destinati alla gestione di un condominio. L'uomo, originario di Villabate (Palermo) ma da tempo residente a Verona, è incappato in un controllo dell'Arma. I militari hanno svolto degli accertamenti sulla Banca Dati dove è emerso che il 59enne era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Palermo, per il reato di appropriazione indebita. L'indagato, nel 2012, si era trattenuto i soldi delle spese condominiali quando viveva a Villabate. Per questo è stato arrestato e portato in carcere a Vicenza.