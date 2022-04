La Cassazione annulla il sequestro di beni milionari al presidente dell'Hellas

VERONA - La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna, che aveva confermato parte del sequestro preventivo disposto contro il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, eseguito il 12 maggio 2021 dalla Guardia di Finanza, per 6,5 milioni di euro. La seconda sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di Setti.

«Alla base del sequestro, che aveva avuto grande risonanza mediatica, vi era l'accusa contro Maurizio Setti di avere indebitamente utilizzato somme per l'importo di 6,5 milioni di euro, nel contesto della gestione della società Hellas Verona FC spa Maurizio Setti ha sin da subito affermato di aver sempre agito in totale trasparenza, nel rispetto della legge e a tutela degli interessi del Club. E ora questa sua affermazione è avvalorata dal pronunciamento della Corte di Cassazione a lui favorevole», scrive l'Hellas Verona in una nota.