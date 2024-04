La Cassazione: «Il saluto romano commemorativo può essere reato»

La Cassazione, parlando del caso degli otto militanti di estrema destra, sottolinea che per loro la prescrizione è «maturata il 27 febbraio scorso».

Per valutare se il saluto romano implichi reato vanno considerati «il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l'immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti» idonea «al pericolo di emulazione». E' quanto scrivono le Sezioni Unite di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui il 18 gennaio scorso hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. I giudici inoltre sottolineano che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.