Verona. Blitz dei neofascisti per il cambio della stella di Natale in Piazza Bra: spunta la gigantografia del sindaco Tommasi come il Grinch

VERONA - È comparsa la scorsa notte a Verona, in piazza Bra, a coprire simbolicamente la nuova stella voluta dall'Amministrazione comunale accanto all'Arena, una gigantografia esposta dai militanti di CasaPound, che raffigura il sindaco Damiano Tommasi come il Grinch che ha rubato il Natale ai veronesi.

«Tommasi - ha spiegato CasaPound in una nota - è raffigurato come il Grinch perchè è chiara la sua volontà di sradicare le festività natalizie e in generale le tradizioni della nostra città.