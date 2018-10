Il Ministero della Salute segnala in una nota ufficiale che i croissant dell'azienda veronese Bauli a lievitazione naturale con crema al latte sonon stati richiamati dal mercato. Il lotto di produzione è il LA8312BR, con data di scadenza il 30 novembre 2018.​«Motivo del richiamo: rischio microbiologico (per presenza di Salmonella). Avvertenze: non consumare il prodotto, si prega di riconsegnare le eventuali confezioni al punto vendita di acquisto».







