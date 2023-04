Listeria nei gamberetti in salamoia, allarme del Ministero della Salute: ecco la marca e il lotto richiamati

Attenzione ad un lotto di gamberetti in salamoia. Venduto nei supermercati, è infatto a forte rischio microbiologico. A far scattare l'allarme con il conseguente richiamo, è stata la segnalazione del Ministero della Salute che, nel prodotto in questione, ha rilevato la presenza del pericoloso batterio Listerya monocitogenes, l'agente patogeno che causa la listeriosi.

Listeria nella carne di manzo e cavallo, richiamati marchi Rossato e Brunello: ecco i lotti interessati

«Rischio per la salute»

Un "Rischio grave per la salute dei consumatori" come ha tenuto a sottolineare il Ministero, che presenta sintomi simili all'influenza, soprattutto per le donne in stato interessante. Ad essere stato richiamato, come indicato dalla scheda ufficiale diramata sulle pagine istituzionali, i Gamberetti Boreali in Salamoia a marchio Gioia di Mare e venduti in confezione dal peso di 225 grammi, 125 grammi sgocciolato. Commercializzati da Maxi DI Srl, appartengono al lotto di produzione L 510 WS-B con scadenza 5 maggio 2023. In caso di acquisto, viene raccomandato di non consumare il prodotto che va restituito al punto vendita.