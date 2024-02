Autobrennero chiusa per nebbia tra Verona e Modena

VERONA - L'Autostrada A22 del Brennero è chiusa in via precauzionale tra VeronaNord (e gli svincoli con l'A4 Milano-Venezia) e Modena e gli svincoli per l'A1, a causa della fitta nebbia oggi 18 febbraio 2024. La chiusura, scattata alle 7:30 e decisa per il terzo giorno consecutivo, deriva dalla visibilità limitata a 20 metri, per impedire il ripetersi di incidenti già avvenuti venerdì e sabato.

Ultimo aggiornamento: 10:23

