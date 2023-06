Arena di Verona, il maltempo non ferma il trionfo dell'Aida. Grande successo per l'apertura di stagione in mondovisione

VERONA - Aida "bagnata", Aida fortunata. Buona, anzi buonissima, la prima dell'Aida andata in scena ieri sera, 16 giugno, all'Arena di Verona. Anche se non sono mancate le difficoltà e gli imprevisti legati al maltempo che si è abbattuto sulla città proprio all'ora x, in cui sarebbe dovuto iniziare lo spettacolo. Ma, nonostante qualche minuto di ritardo sull'inizio a causa della pioggia che ha fatto inevitabilmente uscire di scena l'orchestra per preservare gli strumenti, l'Aida ha ricevuto solo applausi. E insieme a lei, trionfo anche per il doppio passaggio delle Frecce Tricolori che hanno disegnato una bandiera dell'Italia nei cieli veronesi dando così il via alla musica con l'inno ascoltato da tutti i presenti in piedi e con la mano sul cuore. Uno spettacolo inaugurale della stagione del Centenario dell'Arena di Verona Opera Festival 2023 che è stato anche trasmesso in mondovisione su Rai1 che è stata seguita da un milione 698mila spettatori con il 12,5% di share. Lo speciale invece prodotto da Rai Cultura per l'inizio dei festeggiamenti per i 100 anni del Festival Lirico, trasmesso in diretta in mondovisione, ha registrato il gradimento di 3 milioni 157mila spettatori con uno share del 19,7 %. Ospite d'onore Sofia Loren che ha incantato tutti i presenti arrivando accompagnata dal figlio e dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha commentato così sui suoi social: «La grande Sofia Loren e la magia dell'Arena di Verona si sono combinate alla perfezione in una serata meravigliosa. È stato un onore accompagnare la mitica Sofia, una delle migliori espressioni della cultura italiana nel mondo».

Apertura di stagione in grande stile per l'Arena di Verona

«È stata una grande serata di teatro musicale, premiata da un risultato d'ascolto straordinario - dice Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura - L'inaugurazione della centesima edizione del festival dell'Arena di Verona e la nuova Aida firmata da Stefano Poda, con la direzione di Marco Armiliato e il patrocinio del Ministero della Cultura, sono state per Rai Cultura, che ha trasmesso in diretta l'opera, è una sfida importante: lo spazio dell'Arena, la grande musica di Verdi eseguita all'aperto, uno spettacolo tecnicamente complesso sono entrati nelle case di quasi un milione e 800mila italiani facendo registrare oltre 13% di share, in una lunga serata televisiva durata più di quattro ore. In particolare l'introduzione allo spettacolo, prolungatosi a causa della pioggia, è stata seguita da oltre 3 milioni di persone con più del 20% di share. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato per rendere possibile questo risultato, e in particolare la Fondazione Arena di Verona, il regista tv Fabrizio Guttuso Alaimo, Milly Carlucci, Alberto Angela e Luca Zingaretti, che hanno accompagnato gli spettatori durante una grande serata d'opera che rimarrà nella memoria di molti». Grande soddisfazione anche da parte dell'amministratore delegato Rai Roberto Sergio: «Abbiamo portato nelle case degli italiani - dice - la Cultura alta e il grande riscontro di pubblico è la dimostrazione che anche un prodotto di questo tipo, realizzato con qualità e passione, è capace di parlare a una platea amplissima.