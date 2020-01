Amarone, le donne lo adorano: parla femminile l'export del grande rosso veneto

VERONA - Amarone: In Germania i consumi del pregiato vino veneto sono trainati principalmente dalle donne, da sempre target fedele all'Amarone; negli Stati Uniti, al netto dello spauracchio dei dazi aggiuntivi si andranno sempre più affermando i vini strutturati e premium. In Canada i consumi non tengono i ritmi delle importazioni ma l'Amarone resta a segno più; nel Regno Unito si dovrà fare attenzione ai rossi della Napa Valley, agli Shiraz australiani e si dovrà lavorare più online sui privati di alta fascia. È il quadro illustrato da importatori e distributori oggi 31 gennaio a Verona al convegno internazionale dedicato ai principali mercati di sbocco organizzato dal Consorzio tutela vini Valpolicella in vista dell'Anteprima Amarone 2016, al via domani 1 febbraio. Protagonista una delle annate più promettenti degli ultimi anni per il Re di un territorio che vanta un giro d'affari da circa 600 milioni di euro l'anno, per oltre la metà ascrivibile alle vendite del Grande Rosso.



L'economia dell'Amarone nei 19 comuni della Valpolicella è portata avanti da un microcosmo di 2.273 produttori di uve e 272 aziende imbottigliatrici con 373 fruttai destinati all'appassimento - la tecnica enologica candidata a rientrare sotto la protezione Unesco -, per un giro d'affari che, secondo l'indagine interna svolta da Nomisma Wine Monitor, nel 2019 sfiora i 345 milioni di euro. Circa 15 milioni le nuove bottiglie di Amarone che entreranno in commercio quest'anno. Sotto la lente, oggi nell'incontro promosso dal Consorzio di tutela della Valpolicella a Verona, presente e futuro di 4 top mercati (Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Canada) che insieme sommano quasi il 50% sul totale export del Re della Valpolicella. I trend dei consumi forniscono un quadro in chiaroscuro su presente e futuro del vino italiano, più confortante invece quello della Valpolicella. O il caso del Canada, Paese con monopolio, dove - per Serge Lévˆque, distributore di vini premium per 'Longo Since 1961'- a fronte di una crescita delle importazioni dal Belpaese (+6%, fonte dogane), nel 2019 si è riscontrato un gap del 5,2% sui volumi richiesti dalla distribuzione. Va meglio però con l'Amarone, che tiene a +0,5% grazie a un confortante +5,4% in Quebec. Nel Regno Unito, rileva Troy Christensen, ceo del distributore inglese Enotria&Coe, calano i volumi consumati ma aumenta il valore, sia dell'off che dell'on-trade, per una spesa complessiva che sfiora gli 11 miliardi di sterline. Anche qui le difficoltà non mancano, a partire dalla disaffezione dei giovani per il vino fino alla concorrenza low cost del Nuovo Mondo produttivo, cui contrapporre la forza del brand, l'alta ristorazione e il commercio on-line con big spender privati.



Nel mercato tedesco, il principale per l'Amarone, secondo il direttore dell'importatore Jacques' Wein-Depot GmbH Kathy Feron, a guidare i consumi sono le donne (il 62% beve vino) contro i maschi (56%). Il consumo pro-capite, in particolare di vini stranieri (55%), è di 38 litri l'anno contro i 34 degli uomini. Infine gli Stati Uniti, al secondo posto tra i top buyer del grande rosso. Qui per Derek Blackburn, direttore marketing dell'azienda di importazione e distribuzione Frederick Wildman & Sons, la crescita dei consumi, al netto dei dazi, si prospetta bassa per l'anno in corso (fino all'1%). Ma il principale mercato al mondo per import di vino registrerà in futuro un aumento della domanda di vini strutturati, rossi e di fascia alta: una richiesta che somiglia molto al profilo dell'Amarone. © RIPRODUZIONE RISERVATA