Le Escape Room di Alberto, imprenditore di successo a soli 23 anni

VERONA Un giovane imprenditore veronese, Alberto D'Annibale, 23 anni, che senza aver fatto l'università, ma solo partecipando a diversi corsi di marketing e comunicazione ha aperto nel 2017 la sua azienda partendo dalla sua città.



Si occupa di Escape Room - stanze di fuga con temi diversi ed enigmi da risolvere entro un certo tempo per riuscire a uscire -quel gioco che richiede logica, capacità di fare squadra, ascolto, gestione delle emozioni e dello stress: ci si salva solo insieme e, per quieto ha anche una funzione sociale legata allo sviluppo di capacità relazionali. Ha già aperto 5 filiali in Italia ed entro il 2019 ne aprirà in tutto 9 oltre a Verona. E' stato chiamato i primi di giugno dall'Università di Ingegneria di Bologna per parlare di "Creazione d'impresa" e di come ha creato la sua, puntando su qualità (di scenografie ed enigmi) e marketing, riuscendo a distinguersi e ad avere successo su un mercato locale e nazionale dove attività simili alla sua erano già presenti.



E venerdì 21 giugno farà - nella Escape Room di Verona (Corso Venezia 9) - una serata di sessioni gratuite nelle tre room (Tomba di Tutankamon, Area 51 e Inferno di Dante). L'idea è invitare i veronesi a un venerdì "sano" di socializzazione con nuove persone.

