A Jesolo arrivano le ville anti Covid: ​abbattono fino al 99,9% virus, muffe, batteri, composti organici volatili

JESOLO - Nuove ville a prova di virus. Massima efficienza energetica, ma anche super-protezione dal punto di vista della qualità dell'aria. A Jesolo è stata ultimata la prima di nove ville predisposte per supportare un impianto di ventilazione meccanica dotato di sanificatore Ntp, che utilizza la tecnica della ionizzazione al plasma freddo.



Obiettivo: abbattere fino al 99,9% virus, muffe, batteri, composti organici volatili. Ad annunciare la novità è Lucio D'Ambrosi, amministratore delegato della rete di agenzie immobiliari impREsa, che lancia il progetto Novaplan, firmato dall'arch. Ruggero Baldasso. Si tratta di un borgo con nove ville in classe energetica Gold, pronto per essere realizzato. Tra i primi progetti italiani di questo tipo, le case sono tutte ad alta efficienza energetica, grazie al perfetto pareggio tra energia consumata ed energia prodotta, e tutte studiate per il massimo comfort abitativo, in grado di garantire la massima salubrità degli ambienti e la massima luminosità interna in qualsiasi stagione dell'anno.



ARIA PULITA

Installato nella prima villa, il sanificatore al plasma freddo è uno strumento che lavora in sinergia tra filtrazione e sanificazione dell'aria, ossidando e disaggregando composti organici volatili, batteri, microorganismi e odori. Ma non solo: la presenza di un filtro ePm1 70% favorisce un'elevata efficacia anche nella filtraggio delle polveri sottili.



«L'emergenza sanitaria vissuta nei mesi scorsi spiegano D'Ambrosi e Baldasso ci ha insegnato che niente come le nostre case ci tiene al sicuro dalle minacce esterne. Premessa a partire dalla quale abbiamo deciso di investire in uno strumento di ultima generazione. L'Istituto superiore di sanità e il nostro Ministero della salute negli ultimi mesi hanno più volte ricordato l'importanza di un adeguato ricambio d'aria negli ambienti in cui trascorriamo le nostre giornate. Noi vogliamo andare oltre, con macchinari innovativi in grado di rendere l'aria che respiriamo assolutamente pulita».



Quelle proposte sono dunque vere novità per il mercato del mattone del litorale, compreso quello destinato alla parte residenziale con proposte sospese tra lusso e modernità. Tra gli aspetti più apprezzati c'è ora proprio quello legato alla salubrità degli ambienti con ricambio automatico dell'aria. © RIPRODUZIONE RISERVATA