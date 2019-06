Venezia al primo match ball scudetto nella tana di Sassari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' il primo match ball scudetto per la Reyer Venezia: buono il primo quarto chiuso con un +6 (25-19) nonostante un passaggio a vuoto, con Daye stranamente sottotono ma il redivivo Watt a farsi valere sotto canestro.VANTAGGIO mantenuto all'intervallo lungo: 40-34 per la ReyerMilano nel 2016 e nel 2018, nel mezzo l'Umana Reyer due anni fa. La storia recente dellaracconta che chi ha spezzato la parità vincendo gara5 in casa, ha puntualmente chiuso i conti in trasferta nel sesto atto. È ciò che Venezia sogna di fare alle 20.45 (RaiSport ed Eurosport2) a Sassari, dove la Reyer sul primo match-point per il quarto scudetto, il secondo nell'era moderna. La sesta gara della serie è stata anticipata da un post-gara5 bollente e non soltanto per la temperatura all'interno del Taliercio con uno sfogo poco edificante di Gianmarco Pozzecco. «Chi piange va a quel paese» ha urlato in conferenza stampa, peraltro usando un'espressione più colorita nei confronti di chi ha sottolineato la disparità di tiri liberi in favore del Banco Sardegna.L'obiettivo di De Raffaele sarà mantenere il filo conduttore delle tre gare vinte, in primis a livello difensivo. Venezia ha tenuto Sassari a meno di 77 punti di media nella serie (25 in meno rispetto alla semifinale vinta dai sardi contro Milano...), e quota 73 è stata lo spartiacque: quando la Dinamo non l'ha superata, è stata sempre battuta. All'Umana servirà nuovamente l'Austin Daye delle grandi occasioni ha superato i 19 di media nelle ultime tre uscite e quando la Reyer ha mantenuto il predomino sul perimetro ha fatto la differenza. E oggi a Sassari dovrebbe mancare Stefano Gentile, ko in gara5. Per Venezia, il tallone d'Achille restano i rimbalzi: in cinque gare ne ha catturati 34 meno di Sassari, e Mitchell Watt non si è mai avvicinato al rendimento delle serie contro Trento e Cremona.