Sull'isola della laguna sorgerà un resort di lusso fimato Stefanel

VENEZIA - Ci sono voluti una dozzina di anni e una mole di carte, ma ora è ufficiale:O, quanto meno (ma non è poco, vista la lunga e tortuosa vicenda giudiziaria), il ramo della famiglia trevigiana che si occupa di sviluppo immobiliare può considerare sua. L'ha deciso ilcon la sentenza pubblicata ieri, che ribalta per l'ennesima volta il destino del sito ceduto a suo tempo dall'allora Ulss 12, su cui possono così procedere i lavori di bonifica dall'amianto. Tutto era infatti cominciato nel dicembre 2006, quando l'azienda sanitaria aveva messo in vendita l'isolotto, utilizzato in epoca medievale per scaricarvi i detriti della città: quattro ettari di superficie, con annessi edifici costruiti sin dal tredicesimo secolo e adibiti prima a ospizio per pellegrini, poi a convento e infine a ospedale per le malattie infettive. Ad aggiudicarsi la gara era stata(sorella dell'industriale Giuseppe), con un'offerta di. Secondo era invece arrivato Sap, gruppo pugliese che fa riferimento all'ingegnere Marino Congedo, con una