Venezia presa d'assalto dai turisti: code verso piazzale Roma e garage stracolmi Foto

VENEZIA - Assalto a Venezia oggi, sabato 8 maggio 2021. La città, in questa giornata di sole, è stata invasa dai turisti che affollano calli e campi. Auto in coda per raggiungere piazzale Roma, il garage comunale, già prima di mezzogiorno, registra il tutto esaurito.

Attenzione massima agli assembramenti: Il Comune ha rinnovato l'ordinanza firmata il 27 aprile scorso che chiude alla movida del fine settimana i punti nevralgici della città e Mestre anche in fascia gialla. I luoghi sotto la lente di ingrandimento sono i sestieri di Cannaregio, San Polo e Dorsoduro. E così da ieri a domani, dalle 15 e fino all'orario del coprifuoco, le 22, la polizia locale potrà istituire blocchi o deviazioni in concomitanza dei luoghi a maggior richiamo. Nella mattinata di domani, invece, la fascia interessata sarà quella dalle 11 alle 15. Ovviamente sarà concessa la possibilità a chi vive nelle zone interessate di tornare a casa o entrare nelle aree rosse per motivi di lavoro. Ai furbetti che non rispetteranno le regole, sarà possibile elevare sanzioni amministrative.