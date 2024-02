CAVALLINO TREPORTI - Dopo Fleximan, Dossoman e Cartelman spunta Pinkman. Almeno secondo la sua firma. Accade a Cavallino-Treporti, per la precisione a Punta Sabbioni, di fronte ai pontili d’imbarco dei battelli diretti a Venezia. È qui che nella notte tra sabato e domenica, un uomo è entrato in azione colorando interamente con delle vernice rosa la statua “Mater Dogale”, realizzata dall’artista locale Valerio Bacciolo e posizionata a Punta Sabbioni nel 2020. Una posizione non casuale, perché l’opera vuole rappresentare un omaggio all’accoglienza e all’arte, celebrando il legame tra il litorale e Venezia. La scorsa notte però la statua è stata interamente dipinta di rosa. Nel basamento è stata invece vergata la firma dell’autore, appunto “Pinkman”, forse per evocare chi nelle ultime ore sta abbattendo autovelox, dossi e cartelli stradali.



L’azione è stata registrata dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di Punta Sabbioni. Dalle immagini si riconosce un uomo che arriva a piedi nell’area del terminal attorno alle 3.45 della scorsa notte e che, utilizzando una vernice spray, colora di rosa la statua, sigla la sua firma e infine si allontana. Un’azione veloce, i cui motivi al momento sono tutti da chiarire. Ieri mattina a notare la statua colorata di rosa, sono stati i primi pendolari, che subito hanno segnalato l’accaduto. Visto il periodo di carnevale potrebbe infatti trattarsi di un pessimo scherzo ma non è nemmeno esclusa l’ipotesi della provocazione, per esempio per lo stato in cui si trova il terminal. O ancora, di un’evocazione nei confronti di chi ha abbattuto gli autovelox per mezzo Nordest.



In ogni caso le indagini sono già partite. Gli agenti della Polizia hanno già visionato le immagini delle telecamere di Punta Sabbioni e nelle prossime ore vaglieranno quelle delle altre telecamere delle zona. Oggi, invece, la sindaca Roberta Nesto, presenterà una denuncia per danneggiamento ai carabinieri della stazione di Ca’ Savio.

«È un gesto inqualificabile – dice la prima cittadina – che rimane difficile da giustificare, anche se si tratta di una protesta. Le immagini hanno ripreso l’autore, mi auguro si costituisca e chieda scusa a tutti». La sindaca ieri mattina, con il comandante della Polizia locale Dario Tussetto e l’artista Valerio Bacciolo, ieri mattina ha effettuato un sopralluogo a Punta Sabbioni per valutare l’entità dei danni: da una prima verifica sembra che l’opera possa essere ripulita e già dai prossimi giorni l’autore della statua inizierà il lavoro di restauro.