Meolo, incidente mortale sulla Treviso Mare: vittima prigioniera delle lamiere

Schianto frontale questa mattina sulla Treviso mare a Meolo (Venezia): muore un 89enne. L'incidente è accaduto all'altezza della stazione di servizio "San Marco Petroli" verso le 8.45. Due le auto che si sono scontrate frontalmente: una Fiat Punto e una Ford.



Subito è stato allertato il 118 che ha inviato i sanitari del Suem con i Vigili del fuoco di San Donà. I soccorritori hanno dovuto togliere le portiere della Punto per liberare l'anziano rimasto incastrato. Purtroppo per l'89enne non c'è stato niente da fare, è deceduto nel terribile schianto. Ferito il conducente della Ford. Intanto i carabinieri stanno accertando cause e responsabilità dell'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA