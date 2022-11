CAMPONOGARA - Aveva scoperto di essere ammalata solo otto mesi fa. Da allora ha combattuto con tutte le sue forze per riuscire a sconfiggere il tumore che l'aveva colpita e che invece, inesorabilmente, l'ha accompagnata fino al decesso avvenuto all'ospedale di Mirano nella serata di sabato.

CALCROCI

Tiziana Viel aveva 48 anni. Era sposata con Michele Zaramella ed era madre di tre bambini, Emma, Pietro e Anna. Emma e Pietro frequentano le scuole medie di Camponogara, mentre Anna è iscritta all'asilo parrocchiale di Calcroci. Lascia anche due sorelle, Nerella e Nadia e i cognati Loreno e Stefano. Tiziana era infermiera professionale in sala operatoria presso l'ospedale di Dolo. In precedenza aveva lavorato al nosocomio dell'Angelo di Mestre. Nativa della frazione Calcroci, dopo il matrimonio era andata ad abitare col marito nel capoluogo Camponogara. Donna dinamica e sempre attiva, aveva messo al centro della sua vita la propria famiglia. Era presente in ogni attività pubblica, specialmente quando di mezzo c'erano i ragazzi e in particolare i suoi tre figli.

IN PARROCCHIA

«Una vera tragedia per Calcroci e Camponogara ha detto affranto don Andrea, parroco della chiesa del Santissimo Redentore della frazione - Pur abitando a Camponogara, non aveva mai dimenticato il luogo dove era nata e dove ha vissuto fino al matrimonio. Qui ha frequentato il nostro asilo per l'infanzia, lo stesso ora frequentato da Anna, la sua figlia più piccola. Il rosario di suffragio sarà recitato proprio nella nostra chiesa alle ore 18 di mercoledì 30 novembre». I suoi funerali avranno luogo alle 15.30 di giovedì 1 dicembre nella chiesa parrocchiale dei santi Assunta e Prosdocimo di Camponogara. Dopo la cerimonia religiosa il suo corpo proseguirà per la cremazione.

La famiglia ha chiesto di non portare fiori al suo funerale, ma di devolvere eventuali donazioni ad associazioni che si prodigano per la ricerca sul cancro. A tale scopo davanti alla chiesa di Camponogara dove avrà luogo la cerimonia funebre religiosa sarà allestito un apposito banchetto.