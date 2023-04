Venezia, l'influencer risponde alla denuncia e rincara: «Andiamo a sparare vernice con gli idranti su Palazzo Ducale» Video

VENEZIA - Federico Blumer, 40enne, influencer famoso per i suoi video sul canale "Il viaggio di scoperta" di TikTok, risponde alla denuncia arrivatagli dalla Digos per istigazione a delinquere dopo la provocazione social dove diceva di andare ad imbrattare i monumenti di Piazza San Marco.

Chi è

Blumer, lombardo, laureato in Beni culturali a Venezia nel 2005, negli anni è diventato un lagunare acquisito a suon di video per raccontare la storia e le bellezze della città: miti, leggende e racconti vengono spiegati con un linguaggio semplice ma accattivante. Negli anni, la sua passione è cresciuta anche dal punto di vista civile, schierandosi a difesa delle battaglie per la difesa di Venezia su vari temi. L'altro giorno la provocazione seguita dalla denuncia a cui lui stesso con un altro video sui suoi profili social risponde.