Tassa contro i turisti "ciabattoni": accordo con gli hotel che diventano "responsabili" dei clienti

di Nicola Munaro

VENEZIA - Ora che il rettilineo finale del regolamento dellaè stato imboccato, l'idea è di trasformare il pagamento dell'obolo approvato sullo scadere del 2018 dal Parlamento in un'occasione per fare, insieme, educare chi si presenta tra calli e campielli come fosse sul bagnasciuga attraverso degli accordi con gli hotel della Città metropolitana e del litorale. Responsabili diretti, così, dei comportamenti dei propri clienti. D'altronde il segnale da Ca' Farsetti era stato chiaro fin da subito: i soldi incassati sarebbero serviti per la manutenzione e il decoro della città. E lo stesso ticket d'accesso sarebbe stata l'occasione giusta per sensibilizzare i turisti alla fragilità di Venezia. Con tutto questo a fare da fondamenta, la Giunta guidata da Luigi Brugnaro (prima) e il Consiglio comunale (poi) sono pronti ad inserire nel regolamento della tassa di sbarco, un protocollo «anti-degrado».