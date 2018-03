La proposta della cantante Katia Ricciarelli: «Voglio un talent per la lirica»

di Fabrizio Cibin

JESOLO - Un talent per rilanciare il bel canto, ma anche lezioni di melodramma a scuola. Un modo per recuperare una tradizione antica e prestigiosa per il Belpaese. È la ricetta chevorrebbe attuare per fare in modo che i giovani scoprano o riscoprano questa arte e l'Italia non se la faccia sfuggire. L'ha annunciata dalla sua, la cittadina balneare veneziana che nel 2004 le dedicò un tratto di passeggiata a mare, nell'ambito dell'iniziativa Lungomare delle Stelle. Legata a questa località, ha accolto l'invito del fondatore dell'evento, Amorino De Zotti, con cui ha mantenuto un rapporto di amicizia, a prendere parte al matrimonio della figlia Nicol. In chiesa ha cantato l'Ave Maria di Schubert. L'assessore al turismo Flavia Pastò, che l'ha poi raggiunta, le ha portato gli omaggi della città.«È stato molto bello. Tra l'altro sono una delle poche artiste che possono dire di avere un tratto di lungomare dedicato. Poi sono ancora viva e questo è il bello, visto che di solito bisogna morire prima di riuscire ad ottenere qualcosa».«Io l'ho sempre detto ed anzi è da tempo che lo dico e non è detto che non si faccia. Perché oltretutto quando c'è qualcuno che canta in qualche talent show lo vedi che, se ha la voce da lirico, viene ascoltato con grande ammirazione, anche se non vale una cicca (perché molti sono stati premiati, vanno avanti e non valgono una cicca, è un fatto mediatico e basta). Però c'è una grande voglia di avere nuove leve e allora occupiamoci delle nuove risorse perché ne abbiamo bisogno...