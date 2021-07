VENEZIA - Il 90 per cento dei condomini di Mestre è fuori legge e non potrà accedere al superbonus del 110 per cento. E non è un caso, dunque, se finora solo due palazzi in tutta Mestre sono riusciti a partire con i lavori. Tutti gli altri, infatti, hanno abusi più o meno piccoli ancora da sanare. E c’è addirittura un intero condominio che ha scoperto di essere stato costruito senza licenza edilizia ed è dunque totalmente abusivo. Il che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati