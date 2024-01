MESTRE - La bellezza della musica come reazione alla guerra. La voglia di continuare a cantare nonostante la propria terra si trovi, da parecchi mesi, costantemente sotto attacco da parte del nemico. Sono queste le caratteristiche del prossimo appuntamento organizzato al teatro Toniolo dagli Amici della Musica di Mestre. Il 9 gennaio, infatti, a partire dalle 19.30 si conclude proprio in città il tour europeo dell’orchestra da camera di Kharkiv che si esibirà partendo della sinfonia per archi n. 10 in si minore di Mendelsshon. L’esemble è composto da tredici musiciste che sono state costrette a fuggire dell’Ucraina per poter continuare ad esibirsi. Sono scappate da sole, senza le rispettive famiglie, proprio perchè i loro mariti non potevano lasciare il Paese sotto attacco da parte della federazione russa. Da qui un itinerario artistico del tutto nuovo. E così l’appuntamento mestrino, realizzato in collaborazione con il settore cultura del Comune, Aiam e Ministero della cultura, si trasformerà in un vero e proprio messaggio di pace e solidarietà rivolto in questo caso all’intero popolo ucraino. Ma non è tutto. Con questa performance si punta anche a creare uno spazio di residenza per i musicisti ucraini. Accompagnate da Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano, il programma si svilupperà sulle note di Von Weber, Bach, Holst e Rossini. Un modo efficace per contrapporre la bellezza della musica agli orrori del conflitto.



VICINANZA

«Si tratta di molto di più di un “semplice” concerto – spiega l’avvocato Mauro Pizzigati nella sua veste di presidente dell’associazione “Amici della musica di Mestre” - perché costituisce un’esperienza di vicinanza e condivisione attraverso la musica, un ponte di bellezza che congiunge i popoli superando i conflitti. Prender parte a questa serata può rappresentare un segnale concreto di solidarietà al popolo ucraino che, grazie alla cultura, supera le trincee e favorisce la costruzione di ponti di pace».



IL PERCORSO

La “Kharkiv chamber orchestra” nasce nel 2001 grazie all’iniziativa del maestro Yuriy Yanko, nominato nello stesso anno direttore musicale e direttore principale della Kharkiv Symphony Orchestra: negli anni della sua esistenza, l’ensemble ha fatto un gran numero di anteprime di opere di compositori ucraini contemporanei ed ha partecipato a festival di musica accademica in tutto il mondo. Va ricordato che l’evento rientra nel più articolato progetto dal titolo “Open doors for Ukraine”. Dettagli sull’iniziativa su www.amicidellamusicadimestre.it