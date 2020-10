Sub col barchino da pesca troppo vicini alle barriere del Mose: multa e denuncia

VENEZIA Due sub sono stati sanzionati dalla guardia Costiera di Venezia e poi segnalati alla Procura perchè trovati immersi presso la sponda ovest dell'isola artificiale in corrispondenza delle barriere della bocca di Treporti. L'allarme è stato fatto scattare stamani dalla Control Room del Consorzio Venezia Nuova, impegnata nel test di sollevamento delle barriere, dopo aver accertato la presenza di due subacquei alla barriera di sollevamento del Mose.

Le persone, dotate di due barchini a motore, sono state subito allontanate dalla ditta incaricata della vigilanza a mare e, successivamente, sono state identificate e sentite dai militari della Guardia Costiera, al fine di accertare con esattezza le ragioni della loro presenza in quel tratto di laguna.

Ai due è stata quindi comminata una sanzione amministrativa per stazionamento e pesca non autorizzata in area di cantiere, e un rapporto sulla vicenda è stato inviato alla Procura della Repubblica di Venezia, che sta valutando la loro posizione. L'attività di monitoraggio delle bocche di porto da parte della Guardia Costiera, in coordinamento con le Forze di Polizia, con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, con il Consorzio Venezia Nuova e con gli altri Enti interessati proseguirà con la massima attenzione, in occasione dei sollevamenti delle paratoie, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di chiusura delle barriere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA