Stra. 77enne non fa rientro a casa, scattano le ricerche: elicottero in volo e imbarcazione con sonar per scandagliare il Brenta

STRA - Settantasettenne non fa rientro a casa, scattano le ricerche: elicottero in volo e imbarcazione con sonar per scandagliare il Brenta.

Da ieri sera, mercoledì 6 marzo, sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di un signore 77enne di Stra, che non ha più fatto ritorno a casa. Dopo le prime ricerche effettuate nella notte, oggi l’attività delle squadre è proseguita con l’attivazione del piano provinciale persone scomparse della prefettura. Il personale di ricerca dei vigili del fuoco di Mira e Venezia viene coordinato dall’unità di comando locale, dove operano gli operatori Tas (Topografia Applicata al Soccorso).

Questa mattina in volo l’elicottero Drago 154 del reparto volo di Venezia alla ricerca dell’anziano. Posizionata in acqua sul Brenta anche l’imbarcazione Hydra dotata di sonar per scandagliare il fiume nell’ipotesi di una caduta in acqua. Al momento l’esito delle ricerche è negativo.