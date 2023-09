Morto Stefano Pavan, lo chef dell'enoteca Ombre rosse. A dicembre sarebbe andato in pensione

MESTRE/PREGANZIOL - E' morto ieri, 27 settembre, Stefano Pavan, 60 anni, storico chef della nota enoteca Ombre Rosse di Preganziol. L'1 settembre aveva avuto un incidente in Tangenziale a Mestre, la sua città, dove abitava, verso l'1.30 di notte. Era solo in auto, è andato a cozzare contro il guard-rail: non si è più ripreso dal coma. Lo ricorda commosso Claudio Borin, titolare con la moglie del locale trevigiano: «Non so cosa dire, era come un fratello ormai. Stefano era con noi da 26 anni, a dicembre sarebbe andato in pensione. Un "vecchio brontolone", e lo dico con tanto affetto, bravissimo, unico. Non so cosa sia successo quella maledetta sera, un colpo di sonno o chissà cosa».

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA