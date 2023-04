MESTRE - Ha digerito decisamente male la mancata vincita alle slot machine: prima ha scaraventato tavoli e sedie per tutto il locale, poi si è scagliato contro la titolare del bar e il marito prendendoli a pugni e sberle. Per sedare quella violenta lite scoppiata all’interno del bar “Bea storia” di via San Donà a Favaro, ieri mattina alle 13, è servito l’intervento di una volante della questura.

Il tutto è avvenuto all’interno del locale. Protagonista un cliente, straniero cittadino dell’Est Europa, che stava giocando alle slot machine. Non è chiaro cosa sia successo ma pare che l’uomo abbia perso le staffe per qualche motivo, imprecando in malo modo: probabile quindi che avesse perso i soldi appena giocati. A quel punto, la titolare, una cinese, lo avrebbe richiamato invitandolo a comportarsi bene. Tutto quel chiasso stava infastidendo gli altri clienti. La reazione dell’uomo, a quel punto, è stata a dir poco esplosiva: dopo aver scagliato tavolini e sedie in giro per tutto il locale ha rincorso la titolare, colpendola a pugni e schiaffi. Il marito della donna è intervenuto per proteggerla, rimanendo ferito a una mano. Qualcuno dei clienti, uscito dal locale, ha chiamato immediatamente il 113. La volante è arrivata sul posto in pochi secondi: alla vista dei poliziotti l’uomo non ha reagito e si è calmato. A qual punto gli agenti hanno cercato di ricostruire l’accaduto. L’uomo comunque non è stato denunciato, visto che non ha opposto resistenza e all’arrivo dei poliziotti si è mostrato ragionevole e pentito. Starà ai due titolari decidere se procedere con una querela di parte e citarlo quindi per le botte e per i danni al locale. La donna, ieri, è subito tornata a lavorare pur con qualche livido. Il marito, invece è andato in ospedale per farsi medicare la mano.

Sul posto, ieri pomeriggio, è accorso anche il presidente della municipalità di Favaro, Marco Bellato, per capire cosa fosse successo e sincerarsi delle condizioni dei due titolari.

I PRECEDENTI

A settembre, sempre a Favaro, un bar di via monte Abetone era stato teatro di un’aggressione di un 55enne nei confronti della compagna. L’uomo, in preda a una scenata di gelosia, aveva ferito la donna con un coltello a una mano. La polizia, intervenuta sul posto, l’aveva arrestato con l’accusa di tentato omicidio.