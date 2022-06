Si schianta con la moto contro una Panda: un terribile volo, grave il motociclista

TORRE DI MOSTO - Con la moto si schianta contro un'auto, grave un centauro di Caorle. L'incidente è successo oggi pomeriggio, giovedì 2 giugno, a Torre di Mosto. L'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione la moto condotta da G.N., 62 anni di Caorle, è piombata contro una Fiat Panda: nel botto il motociclista è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull'asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi, arrivati con i sanitari del Suem e le forze dell'ordine. Inevitabili disagi per la viabilità. L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono serie. Scioccato, ma incolume il conducente invece della Panda.