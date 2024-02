Uber arriva in sei città del Veneto: Mestre, Vicenza, Padova, Treviso, Verona e San Donà di Piave. Attivi i servizi black, taxi e van

MESTRE - Arriva in sei città del Veneto l'applicazione di mobilità Uber, con i servizi Black, Van e Taxi, inizialmente a Mestre (Venezia), Vicenza, Padova, Treviso, Verona e San Donà di Piave (Venezia).

Il servizio Black e Van è svolto con vetture in grado di ospitare fino a sei passeggeri e viene operato da operatori Ncc. In partnership con il consorzio IT Taxi, a Mestre, Vicenza, Padova e San Donà sarà disponibile il servizio Taxi. Con 150 milioni di utenti attivi nel mondo, l'app Uber porta valore all'intero sistema dei trasporti in una regione come il Veneto. Nel corso del 2023, l'app di Uber è stata già aperta nella regione oltre 40mila volte per richiedere una corsa.