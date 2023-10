Da Mattarella a Giorgia Meloni e Metzola, il cordoglio della politica per la tragedia di Mestre

Sono moltissime le reazioni arrivate in serata sulla tragedia di Mestre, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia di Mestre, che ha causato numerose vittime.

Giorgia Meloni

«Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Roberta Metsola

«Il mio pensiero stasera è rivolto alle famiglie e agli amici delle vittime del grave incidente di Mestre. Troppe persone hanno perso la vita in questa tragedia. Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti e sono vicina ai cittadini veneziani». Lo scrive su X la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Matteo Salvini

«Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti del drammatico incidente di Mestre, dove un pullman è precipitato dal cavalcavia, finendo sulla linea ferroviaria. Una preghiera per le vittime e per chi sta lottando per la vita», sottolinea Matteo Salvini sul proprio profilo X.

Antonio Tajani

«Sono vicino alle famiglie delle vittime coinvolte nell'incidente a Mestre. Ringrazio forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e operatori sanitari per i soccorsi immediati. Solidarietà alla città di Venezia e all'amministrazione comunale che ha già dichiarato il lutto cittadino». Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime su X il cordoglio per la tragedia di Mestre.

Daniela Santanchè

«Con sgomento ho appreso quanto accaduto a Mestre, mi unisco al cordoglio ed al dolore per la tragedia. Mi stringo alle famiglie delle vittime e con apprensione seguo le notizie in divenire. Grazie alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e ai soccorritori tutti per esser intervenuti tempestivamente. Il mio abbraccio alla città di Venezia». Ad affermarlo in una nota è il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Ignazio La Russa

«Sono drammatiche le immagini dell'incidente avvenuto a Mestre. Il mio commosso pensiero va alle famiglie delle tante vittime e dei numerosi feriti. A tutti loro e al sindaco della città giungano le condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Luca Ciriani

«Un dolore profondo per le vittime dell'incidente di Mestre.

Raffaele Fitto

«Apprendo da Strasburgo della terribile tragedia che è avvenuta a Mestre. Un bilancio di morti e feriti che si aggrava di minuto in minuto... il mio pensiero e le mie preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie». Lo dichiara Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr.

Nello Musumeci

«Non posso che esprimere il mio profondo dolore per la gravissima tragedia di Mestre, costata la vita a decine di persone. Mentre mi sento vicino alle famiglie delle vittime, voglio esprimere un ringraziamento ai Vigili del fuoco, ai volontari della Protezione civile, alle Forze dell'ordine e a quanti si stanno adoperando nelle difficili operazioni di soccorso». Lo afferma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.