Premio Campiello, Paolo Mieli presidente. Anche Vecchioni nella giuria

VENEZIA - Sarà il giornalista e storico Paolo Mieli il presidente della Giuria dei letterati della 58/a edizione del Premio Campiello, che vedrà il 29 maggio a Padova la selezione della cinquina finalista e il 19 settembre a Venezia la cerimonia di proclamazione del vincitore.



Mieli è stato direttore de La Stampa e de Il Corriere della sera e fino al 2016 è stato presidente di RCS Libri S.p.A. «Come da tradizione - afferma Enrico Carraro, per la prima volta presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto - anche quest'anno la Fondazione Il Campiello ha affidato la guida della Giuria dei letterati ad una personalità di alto profilo della cultura italiana. Paolo Mieli, che ringraziamo per aver accettato l'incarico, è uno dei giornalisti più autorevoli e un profondo conoscitore delle vicende storiche del nostro Paese. Siamo certi che saprà coordinare con competenza e autorevolezza i lavori della Giuria. Voglio infine rivolgere un ringraziamento particolare a Carlo Nordio che con professionalità ed intelligenza ha presieduto la Giuria dei letterati nelle ultime due edizioni».



GLI ALTRI COMPONENTI. Gli altri componenti della Giuria sono Federico Bertoni, docente di Critica letteraria e letterature comparate all'Università di Bologna, Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, Philippe Daverio, storico dell'arte, Chiara Fenoglio, docente di Letteratura Italiana all'Università di Torino, Luigi Matt, docente di Storia della lingua italiana all'Università di Sassari, Ermanno Paccagnini, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea alla Cattolica di Milano, Lorenzo Tomasin, Docente di Filologia Romanza all'Università di Losanna, Roberto Vecchioni, cantautore, ed Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all'Università di Padova.



CHI PUO' PARTECIPARE AL PREMIO. Al 58/o Campiello possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il primo maggio 2019 e il 30 aprile 2020 e regolarmente in commercio. Non sono ammessi saggistica, né poesia, né opere tradotte in italiano da altre lingue. Ultimo aggiornamento: 16:02