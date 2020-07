Portogruaro. Donna trovata morta in casa con una ferita alla testa: marocchino di 23 anni fermato per omicidio

PORTOGRUARO - Donna trovata morta in una casa Ater con una ferita alla testa: fermato un uomo per omicidio e incendio. Il ritrovamento del cadavere della donna risale a ieri.

Fermato un giovane marocchino per la morte di Marcella Boraso 59 anni di origini padovane e trovata nel suo appartamento di via Croce Rossa a Portogruaro. Il Pm di Pordenone Carmelo Barbaro ha disposto il fermo di B.W., 23 anni cittadino marocchino, che vive nello stesso complesso Ater. Il giovane è stato denunciato anche ricettazione nelle ultime settimane delle attrezzature rubate ai vicini.

L'uomo è indiziato di delitto per la morte della donna con la quale avrebbe avuto un rapporto di amicizia, tanto da essere in possesso anche delle chiavi del suo appartamento la cui porta blindata è stata trovata chiusa. L'allarme era arrivato solo quando il fumo usciva dall'appartamento del condominio.

Marcella Boraso, 59 anni di Padova ma da tempo residente a Portogruaro, è stata trovata ieri pomeriggio priva di vita nel bagno della sua abitazione di via Croce Rossa. In testa un ematoma che sarebbe essere all'origine della morte.

Il Pm Carmelo Barbaro ha disposto le indagini sul cadavere e su una scheggia di ceramica che si è staccata dal water del bagno. Un frammento che potrebbe risultare fondamentale per l'indagine. La 59enne infatti ha riportato un ematoma in prossimità della tempia, che potrebbe essere stato provocato proprio da una testata contro il sanitario. È stato qualcuno a spingere con violenza la 59enne o è caduta accidentalmente? I carabinieri di Portogruaro, diretti dal luogotenente Corrado Mezzavilla, che indagano con i colleghi del Nucleo investigativo di Mestre e del Nucleo operativo della Compagnia, con il luogotenente Marco Geminiani hanno subito avuto dei sospetti. A lanciare l'allarme al 115 poco dopo mezzogiorno sono stati i vicini di casa. Al secondo piano del condominio Ater di via Croce Rossa 98 infatti hanno notato del fumo che usciva dall'appartamento 9. A meno di 24 ore dalla scoperta gli investigatori hanno fermato il 23enne che è stato trasferito nella caserma dei Carabinieri di Portogruaro. maggiori dettagli saranno disponibili nella conferenza stampa in Procura a Pordenone.

