Brucia un appartamento Ater, trovato il cadavere di una donna di 59 anni: giallo

A fuoco un appartamento dell'Ater di Portogruaro: trovato un cadavere di un donna all'interno, Marcella Boraso 59 anni. I Vigili del fuoco stanno operando in via Croce Rossa per l'incendio di un appartamento di residenzialità pubblica in un condominio. L'allarme è arrivato verso le 15 al 115. Sul posto sono arrivati i Pompieri con il personale del Suem e i carabinieri di Portogruaro. Per i Vigili del fuoco non è stato semplice entrare nell'abitazione, chiusa dall'interno. Quando sono riusciti a trovare il varco hanno fatto la macabra scoperta. Il cadavere di una donna di Marcella Boraso, era riverso a terra. I carabinieri non escludono nulla. Pare che la vittima avesse una relazione con un giovane del posto. Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA