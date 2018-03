Veneziano investe una donna a Bologna e poi scappa

VENEZIA - Un automobilista di 47 anni, originario di Venezia, è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, dopo che si è allontanato dal luogo dell'incidente che ha provocato, verso le 19 di ieri in via Beniamino Gigli, alla periferia di Bologna. Alla guida di una Ford Focus, ha travolto una donna di 32 anni che, dopo l'urto, è caduta a terra e battuto il viso sull'asfalto, perdendo sangue. Alla scena ha assistito una passante che, oltre a dare l'allarme a 118 e 113, ha annotato modello e targa dell'auto che aveva investito la donna, soccorsa da un'ambulanza e portata all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.



Gli agenti della Questura, intervenuti per primi, anche grazie ai dati forniti dalla testimone hanno rapidamente rintracciato la Focus, ferma lungo una strada poco lontano dal luogo dell'incidente, con il conducente a bordo. Degli accertamenti si è poi occupata la polizia Municipale che, terminati i rilievi, ha denunciato l'automobilista.

