VENEZIA - Sarà installato e testato domani il nuovo sistema di altoparlanti, la cui funzione sarà quella di allertare cittadini veneziani e visitatori provenienti da tutto il mondo nel momento in cui dovessero verificarsi situazioni di emergenza nel territorio. Due o tre colonnine con megafoni inclusi, che verranno collocate nel corso della giornata sulla facciata del garage comunale di piazzale Roma, per poi entrare in funzione in caso di necessità. Se ad esempio dovessero esserci dei problemi dovuti al traffico intenso o a incidenti sul ponte della Libertà (e non solo), oppure per motivi legati al cosiddetto rischio industriale nell'area di Porto Marghera, con seguente blocco dei trasporti pubblici locali.

Attraverso il nuovo sistema, la popolazione in partenza da Venezia sarà dunque allertata e informata su come poter raggiungere la terraferma nel modo più agevole possibile, eventualmente suggerendo anche di optare per la linea ferroviaria. Il tutto, naturalmente, per scongiurare il rischio di criticità nella mobilità in auto. «In realtà un impianto simile esisteva già e serviva proprio per informare la gente in transito a piazzale Roma dice Francesco Vascellari, responsabile del Servizio della Protezione Civile del Comune, coinvolta nel progetto Ma è ormai vetusto, tanto che da due o tre anni non era più in funzione. Specie nell'ultimo periodo, veniva utilizzato anche per segnalare il livello della marea. Ora andremo a ripristinarlo grazie ad un finanziamento europeo».

SPERIMENTAZIONE

Questa volta, considerando la messa in funzione del Mose, il nuovo sistema ben poco servirà nell'ambito dell'acqua alta in città. «È pensato per le situazioni di rischio, fra le più gravi, che dovessero registrarsi nel territorio», continua Vascellari, spiegando che la giornata di domani permetterà agli operatori di verificarne il corretto funzionamento, procedendo ad eventuali aggiustamenti. «Informeremo i cittadini anche attraverso i canali social, affinché non si preoccupino nel sentire suoni inusuali uscire dagli altoparlanti. Con buona probabilità utilizzeremo il classico "un, due, tre prova" per esaminare l'audio. Dopodiché, a piazzale Roma e dintorni, ci sarà qualcuno incaricato di verificare che l'allarme venga udito bene». Secondo Vascellari il suono coprirà comunque una porzione piuttosto circoscritta del centro storico lagunare: oltre a piazzale Roma, frequentatissimo ogni giorno da residenti, lavoratori e studenti pendolari, nonché da migliaia di turisti, a seconda del vento potrebbe raggiungere anche le zone limitrofe all'area. «Mi riferisco alle immediate vicinanze. Difficile riesca a superare la stazione ferroviaria o il rio dei Tre Ponti. L'intervento di domani probabilmente comincerà nella tarda mattinata e, se ce ne sarà il bisogno, può essere si vada avanti anche per tutto il pomeriggio».

Insomma, come indicato dal Comune in una nota, le prove di funzionamento del nuovo sistema di altoparlanti potrebbero durare per alcune ore.