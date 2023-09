Caos parcheggi in piazzale Roma. Lavori in corso e scatta il panico tra gli automobilisti. Poi l'accusa: «Voi veneziani vi lamentate sempre»

VENEZIA - Caos parcheggi in piazzale Roma.

Oggi, domenica 17 settembre, disagi per chi era in cerca di un posto per la propria auto in piazzale Roma a Venezia. In corso infatti i lavori per il rifacimento delle strisce dei parcheggi e tanto sarebbe bastato per creare confusione nel principale snodo che collega il centro storico alla terraferma.

I residenti segnalano disagi soprattutto per chi doveva far carico e scarico dall'auto. Poi la denuncia di una cittadina: «Abbiamo chiesto agli operai dove potevano lasciare le macchine e ci hanno risposto che i veneziani si lamentano sempre. Ci hanno perfino detto di parcheggiare nei posti dedicati ai disabili. Causando così disagio a chi ne ha bisogno e rischiando la multa».