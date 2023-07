PELLESTRINA - È deceduto, dopo alcuni giorni di agonia, l'anziano, ospite della casa di riposo a Santa Maria del Mare, in seguito alle gravi ustioni riportate. La tragedia ha portato la Cgil a lanciare un accorato grido d'allarme che chiede di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza a tutela di lavoratori e ospiti nelle strutture assistenziali. «La tutela della sicurezza sul lavoro del personale delle residenze è strettamente correlato alla sicurezza degli ospiti presenti nelle strutture si legge nella nota - ma la mancanza di investimenti nelle residenze e nei servizi alla persona in genere, porta a potenziali situazioni di pericolo spesso sottovalutate, è importante la manutenzione degli impianti o degli apparecchi elettrici: letti, sollevatori, piccoli elettrodomestici nelle cucine. Altrettanto importante è l'identificazione e la formazione del personale addetto alle emergenze che deve avere chiara la procedura da seguire».

La Cgil ribadisce che da tempo viene denunciata la «carenza generale di operatori socio sanitari e infermieri nel sistema di residenzialità pubblico e privato. Ci chiediamo infatti che assistenza può essere data agli ospiti se le strutture hanno numeri di personale sempre risicati a rispettare standard regionali con minutaggi sempre più bassi, e che prezzo, in termini di carichi di lavoro e di sicurezza, i pochi operatori devono pagare per garantire l'assistenza a persone fragili e spesso con più patologie».

LA REGIONE

Il sindacato chiede risposte dalle autorità competenti. «Abbiamo chiesto un incontro urgente alla direzione e continueremo a vigilare sulla sicurezza di questi luoghi di lavoro e a denunciare a tutti i livelli perché questi episodi non devono succedere. È indispensabile una regia della Regione Veneto a verifica degli standard di sicurezza delle strutture residenziali».