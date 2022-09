Omicidio in famiglia a Spinea: uccisa una donna, arrestato il responsabile

SPINEA (VENEZIA) - Omicidio questa mattina, venerdì 23 settembre 2022, a Spinea. Le informazioni, per il momento, sono davvero pochissime, a quanto si sa un famigliare avrebbe ucciso uno una donna, sembrerebbe la madre di un bambino piccolo. La tragedia, ennesimo femminicidio, si è consumata in zona Mantegna. Secondo i primi riscontri l'aggressore sarebbe il marito, o il compagno. Il responsabile è stato arrestato. L'assassinio si è consumato in una famiglia romena.

