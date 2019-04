«Uccise la moglie per vendetta», il pm: 20 di galera sono pochi

di Fabrizio Cibin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSILE - Omicidio Mennella, il pm ricorre in Cassazione contro la condanna, in abbreviato, a 20 anni dell'ex marito, Antonio Ascione. Ad impugnare il provvedimento, contestando il mancato riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, è stato il sostituto procuratore Raffaele Incardona, titolare del procedimento per il femminicidio di Maria Archetta Mennella, uccisa nel suo appartamento di Musile di Piave il 23 luglio 2017 da Antonio Ascione, ex pizzaiolo di Torre del Greco, che era stato condannato dal Tribunale a 20...