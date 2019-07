di Michele Fullin

VENEZIA - Una volta si diceva è il mercato, è la liberalizzazione, non si può fare niente. Oggi, invece, si scopre che un argine all'impoverimento e alla banalizzazione del tessuto commerciale della città sarebbe stato possibile anche anni fa e non è stato fatto se non dall'attuale amministrazione. Così, dopo lo stop agli alberghi, ai punti di vendita di prodotti alimentari take away e infine ai pubblici esercizi, l'amministrazione Brugnaro si avvia a vietare nuove aperture di attività commerciali che poco o nulla hanno a che fare con la monumentalità e il decoro di luoghi sacri come piazza San Marco, l'area marciana più in generale e la zona di Rialto.