MURANO - La Commissione Europea ha approvato ieri il piano del governo italiano da un milione e mezzo di euro per supportare il vetro artistico di Murano e la ceramica, colpito dai rincari energetici, soprattutto il gas, a seguito della guerra in Ucraina. «Sono soldi - precisa il direttore di Confartigianato Matteo Masat - che il governo italiano aveva già rimesso sul piatto e legati allo stanziamento di 5 milioni di euro del Ministero dello sviluppo economico che erano in parte stati bloccati con il ritorno del regime de minimis. Li stavamo aspettando, meglio tardi che mai, anche se oggi le fornaci si trovano con il plafond de minimis terminato e per i prossimi 3 anni non potranno più usufruire di qualsiasi iniziativa che vada in de minimis».

Il 30 giugno scorso era stato infatti sospeso il cosiddetto Temporary Framework, che durante la pandemia aveva permesso alle aziende di ricevere sostegni in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il ritorno al regime "de minimis", imponeva alle imprese di ottenere al massimo 200mila euro nell'arco temporale di un triennio. Era quindi intervenuto il governo con un provvedimento che sbloccava le restanti risorse, pari a 1.5 milioni, inserito nella Legge di Bilancio e ora approvati dall'Ue.

EMENDAMENTO

«È stato il mio primo emendamento ad una legge ed è andato a buon fine per le vetrerie di Murano» afferma Martina Semenzato, parlamentare di Coraggio Italia, ricordando che aveva agito per far approvare un emendamento alla Legge di Bilancio attraverso la tesorerie e la Commissione "per ottenere, con il passaggio decisivo in Europa, i fondi per un settore di eccellenza ed energivoro in grave difficoltà".

Il pacchetto di sostegno alle vetrerie veneziane è stato approvato all'interno del Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, che consente agli Stati membri di continuare ad avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. Soddisfazione anche da parte dei senatori veneti leghisti Mara Bizzotto, vicepresidente vicario, Erika Stefani e Paolo Tosato. «Finalmente, arriva dall'Europa un segnale positivo per una delle nostre eccellenze italiane con l'approvazione di 1,5 milioni per sostenere il settore della ceramica artistica e del vetro di Murano nel contesto della guerra in Ucraina. Un comparto unico e fondamentale per il riconoscimento del nostro territorio e del Made in Italy nel mondo, pesantemente colpito dagli aumenti del prezzo dell'energia. Come Lega abbiamo sempre rivolto massima attenzione a un settore così importante per l'economia veneta e di tutto il territorio nazionale».