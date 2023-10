Paura a Venezia, motoscafo GiraCittà si schianta contro il ponte delle Guglie: ferito il conducente

VENEZIA - Motoscafo GiraCittà si schianta contro il ponte delle Guglie: ferito il conducente Oggi, martedì 10 ottobre, un motoscafo GiraCittà si è schiantato contro il ponte delle Guglie in zona Cannaregio.

Sul posto i vigili del fuoco. Verifiche in corso sulle cause dell'incidente.

Il sopralluogo

Il sopralluogo non ha rilevato problemi strutturali, la circolazione è stata riaperta. In relazione alla collisione di un motoscafo GiraCittà proveniente da Tre Archi e diretto in piazzale Roma sotto il Ponte delle Guglie, si è svolto subito dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, assieme alla direzione lavori pubblici del Comune di Venezia e alla polizia locale. A seguito delle verifiche fatte, non sono stati rilevati problemi strutturali al manufatto, che ha riportato solo i segni del contatto della cabina del mezzo acqueo con i mattoni della volta. Il ponte risulta regolarmente aperto.