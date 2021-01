Si è spento a 93 anni monsignor Alfredo Magarotto, vescovo emerito di Vittorio Veneto

PADOVA - In seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute è morto oggi a 93 anni mons. Alfredo Magarotto, vescovo emerito di Vittorio Veneto. Nato a Pernumia (Padova) il 16 febbraio 1927, Magarotto fu ordinato presbitero il 9 luglio 1950. Eletto poi vescovo di Chioggia (Venezia) il 22 febbraio 1990, fu consacrato a Padova il 24 marzo.

Venne trasferito a Vittorio Veneto il 31 maggio 1997 e fece il suo ingresso in diocesi il 29 giugno dello stesso anno, rinunciandovi per raggiunti limiti di età il 3 dicembre 2003. Vescovo Emerito dal 31 gennaio 2004, ha retto la Diocesi di Ceneda come Amministratore diocesano dal 2 luglio 2007 al 25 gennaio 2008. Tornato a Padova, negli ultimi anni ha deciso di risiedere presso l'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio a Sarmeola di Rubano ( Padova). La cerimonia funebre verrà fissata nei prossimi giorni.

