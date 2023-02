Addio all'ex ciclista e imprenditore Fernando Milani: un infarto lo ha stroncato a 77 anni

CAMPOLONGO - L'incidente in bici che lo aveva segnato riducendolo in carrozzina era avvenuto nel 2007, poco più di 15 anni fa: Fernando Milani, imprenditore agricolo di Liettoli di Campolongo Maggiore, grande appassionato di ciclismo, all'epoca aveva 62 anni, pedalava ancora a buoni livelli partecipando alle gare amatori. In una corsa organizzata dalla Pinarello nel Trevigiano cadde dalla bici e, a causa del trauma, rimase paralizzato. E' morto, mercoledì scorso, 15 febbraio, all'età di 77 anni. A stroncarlo è stato un infarto.

Correva per la Stra Alpe che ha sede a Stra: dopo il grave incidente continuava comunque a lavorare in azienda, anche se in carrozzina. E correva con la handbike.

I funerali si sono celebrati questa mattina nella chiesa di Liettoli. Grande affetto di parenti e amici attorno alla moglie Pierina e ai figli Francesca, Paola, Michela, Arianna e Marco.