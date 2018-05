Non lo vedono da giorni: 52enne trovato morto in casa

di Marco Corazza

FOSSALTA - Non lo vedono da giorni:. I carabinieri distanno indagando sulla morte di, 52anni originario di, che viveva in. E' li che oggi pomeriggio lo hanno trovato i Vigili del fuoco dopo che iavevano chiamato iper la prolungata assenza. L'uomo era chiuso in casa ed era morto con ogni probabilità da tre giorni. Il Pm ha disposto l'autopsia per accertare le cause di morte ed eventuali responsabilità. Balsarin era in cura al Serd di Portogruaro con il. Non è escluso che l'uomo sia deceduto per un'overdose.