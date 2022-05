Morto Bruno Brusutti, industriale geniale, presidente della più antica azienda di trasporti veneziana

VENEZIA - E' morto oggi, 18 maggio, all'ospedale di Padova, Bruno Brusutti, presidente della società Brusutti, la più antica azienda di trasporto persone del Veneziano. Nato a Venezia, aveva 80 anni, compiuti lo scorso 9 novembre. Da qualche giorno era ricoverato nel reparto di Ematologia diretto dal professor Livio Trentin. Si è spento vicino alla moglie Marisa e dal figlio Marco Eugenio. Bruno era figlio secondogenito, dopo il fratello Giancarlo, di Gino e Giulia Brusutti, nobili industriali del Veneziano che avevano fondato nel 1945 l'azienda, in cui poi Bruno si è impegnato in prima persona per 50 anni esatti da presidente - giusto quest'anno ricorre l'anniversario - subentrando al padre. Industriale geniale ed eclettico, Brusutti ha speso tutta la sua vita per il mondo del trasporto e dei servizi alla persona, accompagnando l'azienda in un percorso di crescita e consolidamento che l'hanno portata a distinguersi nel panorama italiano e internazionale, conquistando la stima non solo degli addetti di categoria e vari riconoscimenti di prestigio.